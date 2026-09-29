Армянское Минэкономики планирует направить в Евразийский суд обращение по поводу установленных ранее Москвой ограничений на поставки ряда товаров из Армении в РФ, рассказал глава ведомства Геворr Папоян.
"По моему указанию мы избрали иную стратегию в отношении этого вопроса: скорее всего, мы обратимся в Евразийский суд за получением заключения, а не для подачи жалобы"
- Геворг Папоян
Он пояснил, что в данный момент армянские специалисты готовят необходимые документы.
Министр добавил, что вопрос об ограничениях с российской стороны будет рассмотрен в ЕЭК позже, чем планировалось, а именно 1 декабря.
Папоян пояснил, что шесть из десяти членов Совета ЕЭК считают, что эти ограничения должны быть отменены. Однако для принятия соответствующего решения нужен еще один голос. Поэтому Ереван и обращается за заключением в Евразийский суд.