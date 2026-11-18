Премьер-министр Армении Никол Пашинян поблагодарил российских пограничников за службу, заявив, что Ереван постепенно полностью возьмет на себя ответственность за охрану государственных границ страны.

Со временим российские пограничники покинут Армению, а границы страны будут охранять армянские пограничники, заявил сегодня после заседания правительства премьер-министр станы Никол Пашинян.

"Мы благодарны российским пограничникам за то, что они все эти годы стояли на наших границах. Но, думаю, что в ближайшие годы мы должны в полной мере взять на себя ответственность за охрану границ"

- Никол Пашинян

Сейчас охрану границ республики с Турцией и Ираном на основании договора от 1992 года обеспечивают совместные наряды российских и армянских пограничников, однако государство должно постепенно взять на себя всю ответственность за охрану государственной границы, - пояснил армянский премьер, отметив: пока четкого плана, на каких участках границы российские пограничники будут заменены армянскими, нет.

Со времен СССР система охраны государственной границы Армении с Турцией и Ираном осуществлялась пограничным управлением ФСБ России в Армении, которое включает четыре пограничных отряда: оин дислоцированы в Гюмри, Армавире, Арташате и Мегри.

Еще 30 апреля премьер-министр Армении заявил, что армянские пограничники будут в дальнейшем замещать пограничников РФ, охраняющих границу республики, а Ереван готов обсуждать оба варианта – и сохранение российского военного присутствия, и вывод российских военных из Армении. При этом власти Армении были не против, если соответствующее решение примет сама Москва.

Напомним, ранее мы писали: отношения между Россией и Арменией вскоре ожидают перемены, заявил в интервью армянскому телеканалу Boon TV премьер Никол Пашинян, отметив, что изменения не связаны с каким-либо человеком или политической силой. Ереван не собирается конфликтовать с Москвой, а хочет углубить отношения, но по-новому.

Сейчас Армения сознательно переводит отношения из формата стратегического союзничества в формат прагматичного партнерства. Новый формат предполагает отсутствие общей идеологической связки, но с сохранением тех сфер экономического, энергетического и транспортного сотрудничества, выгодных обеим сторонам.