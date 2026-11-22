Абхазия популярна у туристов в период зимних каникул, сообщила начальник отдела анализа и прогнозирования Минтуризма республики Инара Бения.
"Это не продолжительный период отдыха — от трех до семи дней, но он довольно насыщен. И чем более насыщен он будет для наших прибывающих гостей, тем больше мы можем позиционировать спрос на услуги средств размещения"
– Инара Бения
Зимний спрос на Абхазию зачастую связан с однодневными экскурсиями, пояснила завотделом по туризму и экскурсиям Рицинского нацпарка Этлан Багателия. В Абхазию зимой в основном едут российские туристы, которые отдыхают в Сочи и других южных городах. При этом в Абхазии в зимний сезон отели и гостиницы работают ограниченно, поэтому номерной фонд в период новогодних праздников, может быть недостаточен.