Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский заявил, что МТК "Север-Юг" призван играть роль транспортного хребта Евразии.

В МИД России заявили о возрастании стратегического значения международного транспортного коридора (МТК) "Север-Юг".

Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский на полях IV Астраханского международного форума "МТК "Север-Юг" - новые горизонты и возможности" отметил, что он в настоящее время играет роль транспортного хребта в Еаразийском регионе.

Таже представитель российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что в контексте современной международной повестки роль "Север-Юга" растет из года в год.

"Стратегическое значение МТК "Север-Юг" только возрастает год от года. Соединяя север Евразийского континента с крупными логистическими узлами на побережье Персидского залива, Индийского океана, через Каспийский регион. Этот маршрут открывает кратчайший доступ и к Юго-Восточной Азии, и к Африке и призван играть роль транспортного хребта, если хотите, всего континента"

– Дмитрий Биричевский

Он также призван "аккумулировать основные грузовые потоки Каспийского океана, Центральной и Южной Азии", добавил директор департамента экономического сотрудничества.

Биричевский обратил внимание на то, что иранский конфликт и военные действия США и Израиля привели к серьезным разрушениям транспортной инфраструктуры в регионе.

"Тем не менее, хотел бы обратить внимание на приверженность нашему общему делу иранских коллег, которые, несмотря на все трудности, продолжают выполнять свои обязательства и работают над строительством участка Решт-Астара"

– Дмитрий Биричевский

Для развития МТК "Север-Юг" необходимо усилить взаимодействия по его стыковке с иными транспортными проектами, поскольку тогда будут созданы широкая сеть транспортных артерий и сформирован современный логистический каркас в рамках большого Евразийского партнерства, заявил он.