Россия и Турция укрепляют связи в промышленной и технологической сферах, такое заявление сделал вице-премьер РФ Александр Новак.
Об этом он сообщил в ходе выступления на церемонии открытия завода в провинции Коджаэли, передает пресс-служба правительства России.
Новак отметил, открытие в Турции предприятия по производству малеинового ангидрида TN Maleik Petrokimya с участием российских специалистов "создает основу для новых совместных проектов двух стран в области глубокой переработки сырья".
"Открытие производства способствует укреплению российско-турецких связей в промышленной и технологической сферах, создает основу для новых совместных проектов в области глубокой переработки сырья и выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью"
– Александр Новак
По его словам, российская сторона может предложить турецким коллегам компоненты, технологии и производственный опыт.
При этом у Турции есть " развитая промышленность, квалифицированные специалисты и удобная транспортная инфраструктура". Так возможности двух стран дополняют друг друга на практике, подчеркнул вице-премьер.
Говоря о реализации строительства завода, Новак заявил, что это стало возможным благодаря курсу на долгосрочное сотрудничество, который проводят президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган.
"За этим проектом стоят предприятия и люди, которым предстоит работать друг с другом долгие годы. И именно такие связи помогают России и Турции расширять экономическое сотрудничество"
– Александр Новак
Это предприятие стало первым в Турции заводом по выпуску малеинового ангидрида, который ранее Анкара исключительно импортировала,
Отмечается, что "его производственная мощность составляет 50 тыс т в год. Первая партия продукции была получена в сентябре 2026 года и успешно прошла промышленные испытания у турецких производителей".