Вице-премьер РФ Александр Новак сообщил о совместных проектах Москвы и Анкары в области глубокой переработки сырья, а также сотрудничестве в промышленной и технологической сферах экономики.

Россия и Турция укрепляют связи в промышленной и технологической сферах, такое заявление сделал вице-премьер РФ Александр Новак.

Об этом он сообщил в ходе выступления на церемонии открытия завода в провинции Коджаэли, передает пресс-служба правительства России.

Новак отметил, открытие в Турции предприятия по производству малеинового ангидрида TN Maleik Petrokimya с участием российских специалистов "создает основу для новых совместных проектов двух стран в области глубокой переработки сырья".

"Открытие производства способствует укреплению российско-турецких связей в промышленной и технологической сферах, создает основу для новых совместных проектов в области глубокой переработки сырья и выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью"

– Александр Новак

По его словам, российская сторона может предложить турецким коллегам компоненты, технологии и производственный опыт.

При этом у Турции есть " развитая промышленность, квалифицированные специалисты и удобная транспортная инфраструктура". Так возможности двух стран дополняют друг друга на практике, подчеркнул вице-премьер.

Говоря о реализации строительства завода, Новак заявил, что это стало возможным благодаря курсу на долгосрочное сотрудничество, который проводят президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган.

"За этим проектом стоят предприятия и люди, которым предстоит работать друг с другом долгие годы. И именно такие связи помогают России и Турции расширять экономическое сотрудничество"

– Александр Новак

Это предприятие стало первым в Турции заводом по выпуску малеинового ангидрида, который ранее Анкара исключительно импортировала,

Отмечается, что "его производственная мощность составляет 50 тыс т в год. Первая партия продукции была получена в сентябре 2026 года и успешно прошла промышленные испытания у турецких производителей".