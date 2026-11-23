Вице-премьер России Александр Новак анонсировал всестороннюю сверку часов Москвой и Анкарой в ходе запланированного на завтра 20-го заседания Межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Москва и Анкара намерены сверить часы по всем направлениям сотрудничества в ходе назначенного на пятницу юбилейного 20-го заседания Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

Соответствующее заявление заместитель председателя российского правительства сделал по итогам встречи с вице-президентом Турции Джевдетом Йылмазом и главой Минэнерго республики Альпарсланом Байрактаром.

Российский вице-премьер обратил внимание на то, что Москве и Анкаре удалось установить очень близкий и конструктивный диалог.

"В рамках предстоящего юбилейного 20-го заседания Смешанной межправительственной Российско-Турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству планируем провести всестороннюю "сверку часов" по всему комплексу двусторонней повестки"

- Александр Новак

Он напомнил, что РФ и Турция накопили опыт реализации проектов, воплощение которых в жизнь длится десятилетиями. По словам Новака, умение совместными усилиями доводить подобные вещи до результата вносит большой вклад в стабильность российско-турецкого взаимодействия.

"Россия готова и дальше развивать это партнерство на основе взаимного уважения и доверия"

- Александр Новак

В пресс-службе российского Кабмина уточнили, что в ходе беседы рассматривались перспективы сотрудничества Москвы и Анкары в торговле и в вопросах, связанных с топливно-энергетическим комплексом.

Стоит отметить, что вице-премьер России в данный момент совершает рабочий визит в Турцию.