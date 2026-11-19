На Домбае в 2028 году откроется новый премиальный отель турецкой сети River Rock. Инвестиции в проект составят около 3,8 млрд рублей.

Отельная сеть River Rock Hotels & Resorts из Турции намерена построить в поселке Домбай в Карачаево-Черкесии первый премиальный отель.

Проект на Домбае станет для компании первым в России.

Застройщиком выступит "Специализированный застройщик "Домбай", инвестиции в проект составят около 3,8 млрд рублей.

Проект планируется реализовать в 2028 году, ожидается, что отель River Rock Nord Dombay начнет принимать гостей в октябре 2028 года.

Отель River Rock на Домбае будет рассчитан на 179 номеров. Также гостей будут ждать круглогодичный крытый бассейн, спа-зона, банный комплекс, фитнес-зал и зона для йоги, ресторан со шведским столом, лобби-бар, сигарный бар, магазины и детская зона.

Работать в премиальном отеле будут жители КЧР, сейчас турецкая компания сотрудничает с вузами и колледжами для отбора и подготовки кадров.

Всего сеть River Rock Hotels & Resorts насчитывает на данный момент 12 гостиниц в таких странах, как Турция, Грузия, Ирак, Куба. Вскоре отели сети откроются также в Таджикистане и Узбекистане.