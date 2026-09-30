Сегодня губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин встретился с послом Азербайджана в РФ Рахманом Мустафаевым и выразил благодарность президенту АР Ильхаму Алиеву за возрождение прямых авиарейсов между Баку и Астраханью, соответствующее сообщение распространило посольство Азербайджана в Москве.
Встреча состоялась в Астрахани на полях IV Астраханского международного форума "МТК Север-Юг - новые горизонты и возможности".
Ее участники обсудили текущие и перспективные аспекты развития сотрудничества между республикой и российским регионом.
"В ходе встречи губернатор выразил благодарность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за принятие решения о возобновлении прямого авиасообщения Баку-Астрахань и за поддержку проектов сотрудничества между областью и Азербайджаном"
- посольство Азербайджана в России