"Росатом" предложит МАГАТЭ несколько площадок для новой встречи в России. Ожидается, что она может состоятся в декабре.

"Росатом" предложит МАГАТЭ организовать следующую межведомственную встречу в России, рассказал глава госкорпорации Алексей Лихачев.

"Это может быть Калининград, это может быть Москва, это может быть Сочи. Уже конкретное место определит МАГАТЭ"

– Алексей Лихачев

Он выразил надежду, что провести очные межведомственные консультации получится в декабре.

Глава "Росатома" отметил, что обязательно встретится с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси после выборов генсека ООН – Гросси один из претендентов на пост.

"По прохождению всех процедур, связанных с выбором генсека, конечно, в любом случае мы встретимся с Рафаэлем (Гросси), и в том или ином качестве, но обязательно проведем межведомственные консультации, чтобы подвести итоги года и, конечно же, пробросить мостик на дальнейшее сотрудничество уже в 2027 году"

– Алексей Лихачев