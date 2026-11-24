Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что для поддержки закладки урожая местным аграриям будет выделено более 2 тыс рублей на гектар. В общей сложности выделено будет около 2 млрд рублей.

Меры поддержки закладки урожая в размере 2 тыс рублей за гектар будут оказаны аграриям Ставропольского края, такое заявление сделал губернатор региона Владимир Владимиров.

В ходе общения с журналистами он отметил, что погектарная поддержка на урожай 2027 года будет оказана уже в декабре этого года, работники АПК получат первые выплаты.

"Сегодня принято решение о том, что мы будем погектарную поддержку осуществлять на урожай 2027 года. И вот в начале декабря у нас первые пойдут выплаты больше 2 тыс рублей на гектар на компенсацию затрат на закладку урожая, для того чтобы аграрии более уверенно с финансовым результатом выходили в следующий год"

– Владимир Владимиров

Всего сумма достигнет 2 млрд рублей, обозначил губернатор края.

Однако, он не исключил увеличения этой суммы в случае, если это будет необходимо.

Он отметил, что сегодня 86% озимых находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии. Это более успешный показатель в сравнении с прошлым годом, когда он составлял 80-82%, подчеркнул Владимиров.

Улучшение связано с тем, что в отрасли совершенствуют селекцию и наращивают объемы высококачественных семян, пояснил он.

Владимиров добавил, что для получения урожая необходимо применение качественных удобрений. В связи с этим ставропольские аграрии получат более 200 тыс т удобрений по фиксированной стоимости.