Посол РФ в Республике Казахстан Алексей Бородавкин сообщил о том, что международный транспортный коридор "Север-Юг" в скором времени получит профильного логистического оператора.

Международный транспортный коридор (МТК) "Север-Юг" может получить профильного логистического оператора, такое заявление сделал посол России в Астане Алексей Бородавкин.

Об этом он сообщил в ходе выступления на полях IV международного форума "МТК Север-Юг - новые горизонты" в Астрахани.

Посол подчеркнул, что его создание уже прорабатывается.

"Совместно с Казахстаном и другими заинтересованными государствами синхронно снимаем административные барьеры, создаем благоприятные условия для перевозчиков в целях обеспечения доступа на рынки Ближнего Востока, Южной Азии и Африки. Прорабатывается вопрос о создании профильного логистического оператора. Рассматриваем МТК в качестве неотъемлемой части транспортной сети Евразии"

– Алексей Бородавкин

По его словам, за последние пять лет объем перевозок по коридору увеличился на треть, достигнув 21,5 млн т в 2025 году.

Бородавкин подчеркнул, что большой потенциал также кроется в развитии восточной ветки МТК, где уже действует бесшовная железнодорожная логистика.

Развитие логистики в Евразии строится на нескольких вещах, обозначил российский посол. В частности, речь идет о сопряжении нескольких маршрутов, каждый из которых имеет свою специфику.

Важно не только искать альтернативные маршруты, но и развивать качество обслуживания, предоставление сквозных сервисов, единую цифровую документацию, предсказуемость пограничных процедур и уровень тарифов, заключил он.