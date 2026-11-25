Международный транспортный коридор (МТК) "Север-Юг" может получить профильного логистического оператора, такое заявление сделал посол России в Астане Алексей Бородавкин.
Об этом он сообщил в ходе выступления на полях IV международного форума "МТК Север-Юг - новые горизонты" в Астрахани.
Посол подчеркнул, что его создание уже прорабатывается.
"Совместно с Казахстаном и другими заинтересованными государствами синхронно снимаем административные барьеры, создаем благоприятные условия для перевозчиков в целях обеспечения доступа на рынки Ближнего Востока, Южной Азии и Африки. Прорабатывается вопрос о создании профильного логистического оператора. Рассматриваем МТК в качестве неотъемлемой части транспортной сети Евразии"
– Алексей Бородавкин
По его словам, за последние пять лет объем перевозок по коридору увеличился на треть, достигнув 21,5 млн т в 2025 году.
Бородавкин подчеркнул, что большой потенциал также кроется в развитии восточной ветки МТК, где уже действует бесшовная железнодорожная логистика.
Развитие логистики в Евразии строится на нескольких вещах, обозначил российский посол. В частности, речь идет о сопряжении нескольких маршрутов, каждый из которых имеет свою специфику.
Важно не только искать альтернативные маршруты, но и развивать качество обслуживания, предоставление сквозных сервисов, единую цифровую документацию, предсказуемость пограничных процедур и уровень тарифов, заключил он.