Министры обороны Турции и США готовят встречу, на которой планируется окончательно поставить точку в дальнейшей судьбе российских ЗРК С-400: главы оборонных ведомств торопятся решить вопрос до саммита G20 в Майами.

Министр обороны Турции Яшар Гюлер уже 30 ноября в США встретится со своим американским коллегой Питом Хегсетом, чтобы окончательно решить судьбу российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400, приобретенных Турцией, пишет Bloomberg.

Главы оборонных ведомств торопятся решить неопределенность с российскими ЗРК до возможной встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и президента Дональда Трампа, которая может пройти на саммите лидеров G20 в Майами, который запланирован на середину декабря.

Напомним, США отказались поставлять Турции сверхсовременные истребители F-35, в создании которых стран принимала деятельное участие. Причиной этого стали опасения США в том, что наличие у страны-союзницы по НАТО российских систем ПВО может поставить под угрозу секретные технологии F-35.

Анкара пытается решить это разногласие до того, как в январе демократы получат контроль над Конгрессом: по мнению турецких властей, это поможет стране вернуться в американскую программу F-35.