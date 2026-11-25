Павла Герчинского вызвали в МИД Грузии на фоне новой резолюции Европарламента в поддержку Пааты Бурчуладзе.

Дипведомство Грузии вызвало посла ЕС в Тбилиси Павла Герчинского в связи с резолюцией Европарламента в поддержку оперного певца Пааты Бурчуладзе, который был осужден за попытку штурма президентского дворца осенью прошлого года. Замглавы МИД Георгий Зурабашвили заявил, что резолюция подрывает отношения Тбилиси и Брюсселя.

"26 ноября 2026 года первый заместитель министра иностранных дел Георгий Зурабашвили провел встречу с руководителем делегации ЕС Павлом Герчинским. На встрече первый заместитель министра иностранных дел Грузии обратил внимание на дебаты, состоявшиеся в Европарламенте, о Грузии и принятую резолюцию против Грузии, что является очередным целенаправленным шагом для распространения лживого нарратива о Грузии и подрывает отношения Грузии и Евросоюза"

– МИД Грузии

Отметим, что в тексте резолюции приговор в отношении Бурчуладзе назван незаконным. Тбилиси также попросил ЕС направить список имен тех лиц, которых Брюссель считает незаконно задержанными.