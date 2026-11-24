Глава грузинского МИД Мака Бочоришвили сообщила об активных контактах между Тбилиси и Баку: Азербайджан и Грузия совместно реализуют важные проекты в регионе, страны связывает стратегическое партнерство. При этом с грузинской стороны появился новый мотив в укреплении сотрудничества с Баку.

Азербайджан – стратегический партнер Грузии, совместно две страны занимаются реализацией важных проектов в регионе, заявила вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили. Глава грузинского МИД отметила, что в текущих условиях глобальных вызовов и геополитического контекста отношениям между Тбилиси и Баку и потенциалу сотрудничества двух стран уделяется еще большее внимание.

Она указала на необходимость регулярного обмена мнениями для более эффективного представления интересов двух стран в нынешних геополитических условиях.

"Наше стратегическое партнерство с Азербайджаном очень насыщенное по своему содержанию. Оно также предполагает интенсивный политический диалог. В этом году состоялся ряд визитов на высоком государственном уровне"

– Мака Бочоришвили

Министр напомнила, что президент Ильхам Алиев посетил Грузию, а премьер Грузии Ираклий Кобахидзе совершит официальный визит в Азербайджан. Также состоялись визиты премьер-министра Азербайджана в Грузию. Кроме того, два государства продолжают взаимные визиты министров, курирующих различные сферы.

"В начале следующего года мы ожидаем визита министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова в Тбилиси. Кроме того, мы начнем подготовку официального визита премьер-министра (Ираклия Кобахидзе) в Азербайджан. Это также станет важной частью повестки наших политических отношений"

– Мака Бочоришвили

Тбилиси на ежедневной основе продолжает взаимодействовать с соседней и дружественной страной, подчеркнула она. По словам Бочоришвили, политический диалог между Грузией и Азербайджаном охватывает конкретные проекты, потенциал сотрудничества и текущую ситуацию в регионе. Особое значение придется сотрудничеству в развитии транспортного коридора, транзите энергоресурсов и других сферах.

"Все это открывает перспективы для развития Среднего коридора, что имеет очень важное значение"

– Мака Бочоришвили

Новый мотив в диалоге Грузии с Азербайджаном

Основатель научно-исследовательского института SIKHA Foundation Арчил Сихарулидзе в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" подчеркнул, что кризис в отношениях с Евросоюзом мотивирует сейчас власти Грузии усиливать взаимодействие с соседними странами, среди которых особое место для Тбилиси занимает Азербайджан в связи с тем, что Баку инициирует и реализует проекты в направлении "Восток-Запад", весь трафик которых проходит транзитом по грузинским территориям.

Эксперт пояснил, что Тбилиси хотел бы убедить Баку в необходимости сохранить максимум перевозок по грузинскому маршруту в преддверии запуска второй ветки Среднего коридора – по Зангезурскому коридору через Армению. "Самая главная тема, которую имеет ввиду Мака Бочоришвили, когда говорит о стратегическом характере отношений Грузии с Азербайджаном – это желание Тбилиси, чтобы Баку учел грузинские интересы в трансрегиональных проектах и в тех из них, что Азербайджан протягивает в сторону Евросоюза, подразумевалось участие Грузии", - прежде всего сказал он.

"Это связано с изменившимися для Грузии геополитическими реалиями. Из-за, условно говоря, "холодной войны", которую ведет сейчас Брюссель против Тбилиси с целью смены власти в Грузии и подчинения республики своим интересам, грузинское руководство стремится найти для страны новую нишу. Это самое главное для Грузии здесь и сейчас: найти себя не только в рамках отношений с ЕС, но и в ее собственном регионе. Поэтому сейчас активно прорабатывается модель превращения Грузии в мост между Азией и Европой, и здесь Тбилиси безусловно необходимо работать с Баку, ведь все дороги с Востока на Запад идут в Грузию через Азербайджан. Так что текущая цель Тбилиси – убедить Баку, что Грузия является самым безопасным партнером и лучшей транзитной дорогой в Европу", - сообщил Арчил Сихарулидзе.

Эксперт обратил внимание, что власти Грузии в целом активизировали внешнеполитические контакты с соседями и азиатскими государствами. "Причина, по которой мы видим и Ираклия Кобахидзе, и других высокопоставленных грузинских чиновников в Баку, в Ереване, в Тегеране, в Анкаре, в столицах стран Центральной Азии – потребность "Грузинской мечты" сменить геополитическую парадигму республики из-за порчи отношений с Евросоюзом. Поскольку эффективные контакты с Брюсселем пока невозможны, "Мечта" переориентирует грузинскую внешнюю политику на укрепление связей с соседними государствами", - отметил он.

"Грубо говоря, если бы не кризисные события 2024 года, когда западные игроки энергично пытались вмешаться в парламентские выборы и организовать свержение "Грузинской мечты" через оппозиционные протесты, мы бы не видели сейчас такой активной работы Тбилиси и с Баку, и с другими региональными игроками. "Грузинская мечта", окончательно утратив внешнюю западную поддержку, оказалась вынужденной углублять отношения с Азербайджаном и всеми странами, которые могут помочь ей получить новую геополитическую роль", - добавил Арчил Сихарулидзе.

"Таким образом, фундаментальным фактором нового интереса Тбилиси к взаимодействию с Баку выступает кризис роли Грузии в европейской архитектуре. Грузинское руководство видит выход из этого кризиса в том, что Грузия будет теперь не частью европейского мира, а транзитной дорогой между Азией и европейским миром. Опираясь на Азербайджан, Грузия пытается сформировать себя как главный транзитный хаб Европы. Это и подталкивает Грузию так активно сотрудничать с Азербайджаном сегодня", - заключил Основатель научно-исследовательского института SIKHA Foundation.