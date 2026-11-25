Касым-Жомарт Токаев заявил, что Россия и Казахстан могут создать цифровой транспортный коридор, который станет примером для всей логистической отрасли.

Лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Москва и Астана могут создать транспортный коридор, который бы функционировал на базе современных цифровых технологий.

"Речь могла бы идти о формировании полноценного цифрового транспортного коридора между Казахстаном и Россией. Сегодня у стенда была представлена картина будущего взаимодействия грузовых перевозок между двумя странами"

– Касым-Жомарт Токаев

По словам Токаева, стороны могут стать "законодателями моды" в этом направлении.

Отметим, что цифровой транспортный коридор подразумевает электронную передачу данных между участниками, что заметно ускоряют таможенные процедуру и способствует повышению логистики.