Глава дипведомства Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран нацелен доказать бесполезность санкционного давления со стороны США и западных стран. При этом Иран продолжает переговорный процесс.
"Переговоры - часть нашей работы, мы о них не забыли и продолжаем ими заниматься, однако в нынешних условиях есть и более важная миссия - разочаровать врагов в санкциях и давлении, которое они оказывают на нашу страну. Переговорный процесс имеет свой механизм и ведется под контролем Высшего совета национальной безопасности"
– Аббас Аракчи
По словам Аракчи, иранские дипломаты активно работают над сохранением открытыми торговых маршрутов, которые необходимы для обеспечения потребностей страны.
Как отметил глава дипведомства, Катар и Пакистан продолжают выполнять посреднические функции в рамках дипломатического процесса.