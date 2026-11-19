Сегодня в Карабах вернется 73 азербайджанские семьи, которые много лет назад были вынуждены покинуть родные дома на фоне армянской оккупации.

В Агдеринский, Ходжалинский и Ходжавендский районы Азербайджана возвращается очередная группа бывших вынужденных переселенцев.

На данном этапе в родные города и села возвращается 73 семьи - 271 человек.

В Агдеринском районе пополнится население села Венгли – на 10 семей (42 человека), села Чылдыран – на 15 семей (49 человек), села Колатаг – две семьи (6 человек), села Гейвалы - одна семья (1 человек).

В Ходжалинский район возвращаются четыре семьи (7 человек) в село Бадара, девять семей (32 человека) в село Ханюрду, восемь семей (33 человека) в село Ханабад.

В Ходжавендский район возвращаются жители села Гузейхырман - 17 семей (71 человек), также пополнение ждет город Ходжавенд – семь семей (30 человек).

Возвращение населения на освобожденные территории Азербайджана реализуется в соответствии с поручением президента АР Ильхама Алиева.