Авиакомпания AZAL нарастила доходы до 1,2 млрд манатов за прошлый год. Рост составил около 4%.

Азербайджанская авиакомпания AZAL нарастила доходы почти на 4% в прошлом году. Суммарно авиакомпания заработала 1,2 млрд манатов.

В отчете о финансовом состоянии компании отмечается, что совокупные активы составили почти 2 млрд манатов. Это на 20% больше, чем годом ранее. Капитализация компании достигла 600 млн манатов.

Также за прошлый год зафиксировано увеличение фонда оплаты труда – расходы на заработную плату сотрудников выросли до 132 млн манатов со 110 млн годом ранее.