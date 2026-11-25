Владимир Путин прокомментировал текущую ситуацию с обмелением Каспийского моря. Он подчеркнул, что этим процессом обеспокоены все страны региона.

Все прикаспийские государства обеспокоены тем, что уровень Каспийского моря продолжает снижаться. Об этом заявил на встрече с молодыми специалистами в сфере ИИ президент России Владимир Путин.

Глава российского государства отметил, что Каспий то опускается, то поднимается, но в настоящее время все больше опускается.

"Это тревогу вызывает у всех стран каспийского региона. Это, конечно, более глобальная задача, но она очень важная в прикладном смысле и очень интересная"

– президент РФ

Напомним, в 2025 году уровень Каспийского моря снизился до 29,4 м, что ниже исторического минимума в 29,0 м, зафиксированного в 1977 году.