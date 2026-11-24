ФК "Арарат-Армения" играл сегодня в Лиге Европы с "Зальцбургом". Игра проходила в Австрии и завершилась в пользу хозяев.

В Австрии состоялся матч 5-го тура общего этапа Лиги Европы между местным "Зальцбургом" и "Араратом-Армения".

Счет открыл на 47-й минуте полузащитник Бартош Мазурек. На 51-й минуте он отправил еще один мяч в сетку ворот армянской команды, установив окончательный результат – 2:0 в пользу "Зальцбурга".

В следующем туре "Арарат-Армения" сыграет дома с нидерландским клубом НЕК. Матч пройдет в Ереване 10 декабря.