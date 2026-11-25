Георгий Зурабишвили провел встречу с главой делегации ЕС в Тбилиси. Одной из обсуждаемых тем стала резолюция Европарламента по Грузии.

В четверг, 26 ноября, состоялась встреча первого замглавы МИД Грузии Георгия Зурабашвили и посла Евросоюза в стране Павлом Герчинским. Об этом сказано в сообщении, распространенном грузинским министерством.

Во внешнеполитическом ведомстве поведали, что в ходе встречи Зурабишвили выразил протест в связи с состоявшимися дебатами по Грузии в Европарламенте и принятой 26 ноября резолюцией. В МИД Грузии добавили, что это подрывает отношения между Тбилиси и Брюсселем.

"Первый заместитель министра отметил, что дебаты и резолюция Европарламента подкрепляются заявлением представителя Еврокомиссии, и вновь обратился к стороне Евросоюза с просьбой представить конкретные имена и фамилии лиц, которые подразумеваются под "произвольно задержанными", в то время как по соответствующим делам решениями судов различных инстанций Грузии уже наступили соответствующие правовые последствия"

– МИД Грузии

В министерстве добавили, что Грузия пока не получала подобной информации, несмотря на неоднократные обращения, что укрепляет мнение о полной необоснованности обвинений со стороны Евросоюза.

"В ходе встречи грузинская сторона вновь подтвердила свою непоколебимую приверженность процессу вступления Грузии в Евросоюз и подчеркнула важность открытого диалога между сторонами"

– грузинский МИД