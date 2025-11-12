Власти Турции решили восстановить визовый режим для граждан Черногории – это стало ответной мерой в связи с изменениями в визовой политике Черногории.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал постановление о возобновлении визового режима для граждан Черногории. Документ опубликован в официальном сайте Resmi Gazete.

Согласно документу, Анкара приостановила действие положений соглашения о взаимной отмене визового режима между Турцией и Черногорией. Отмена безвиза касается граждан Черногории с общегражданскими паспортами. Владельцев специальных, служебных и дипломатических паспортов изменения визового режима не коснутся.

Турция вернула визы для черногорцев в связи с восстановлением Черногорией визового режима для граждан Турции с обычными паспортами. Черногория в этом году ввела визы для граждан многих стран, в связи с тем, что приводит свое законодательство в соответствие с нормами Евросоюза.