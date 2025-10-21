Турецкие авиакомпании сокращают количество рейсов в Черногорию

Турция сокращает количество авиарейсов в Черногорию. Ранее власти Черногории ввели визы для турецких граждан.

Компании Turkish Airlines и Pegasus Airlines объявили о сокращении полетных программ в Черногорию.

Уже в ноябре Turkish Airlines начнет постепенно сокращать количество рейсов: с 17 ноября будет выполняться 14 вместо 18 еженедельных рейсов, с 24 ноября – 10 рейсов. Новый график будет актуален до конца года, при этом перевозчик может внести изменения под влиянием спроса. Самолеты летают между Стамбулом и Подгорицей.

Компания Pegasus Airlines до конца ноября отметила все рейсы в Подгорицу из Анкары и Измира, выполняться будут только вылеты из Стамбула.

Решения перевозчиков связаны с введением Черногорией визового режима для граждан Турции.

Отметим, что рейсами через Стамбул для посещения Черногории пользуются и российские граждане. В настоящее время виза для посещения Черногории россиянам не требуется.