Россияне могут предпочесть Турцию Черногории после введения виз

Турпоток из России в Черногорию переориентируется на Турцию, есть черногорские власти примут решение о введении виз, считают в АТОР.

Черногория с введением виз для граждан РФ может лишиться ощутимой части иностранного турпотока – россияне выберут Турцию, такое мнение выразил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.

"На долю российского рынка, который не имеет прямого авиасообщения с Черногорией, в этом году приходится 11% всего въездного потока страны – то есть каждый десятый турист там даже сейчас – россиянин"

– АТОР

В Ассоциации отметили, что за январь-август 2025 года Черногорию для отдыха выбрали свыше 123 тыс россиян, рост турпотока составил 6,3% по отношению к прошлогодним данным.

"В 2024 году Черногорию посетили почти 155 тыс. россиян, на долю которых пришлось более 2,7 млн ночевок (18,3% от общего количества ночевок иностранных гостей)"

– АТОР

Российские туристы чаще отдыхают в Черногории, чем жители многих европейских стран. С введением визового режима ситуация изменится, в страну будут ездить в основном только владельцы недвижимости.

"Введение виз Черногорией приведет к переориентации турпотока на безвизовую Турцию, в частности – на ее Эгейское побережье. Курорты Бодрум, Мармарис и Кушадасы, обладая схожей с Черногорией природной красотой, предлагают при этом более развитую инфраструктуру и насыщенную экскурсионную программу"

– Артур Мурадян