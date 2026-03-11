Аракчи: Китай может стать посредником на переговорах Ирана с США

Иран рассматривает Китай как возможного посредника для мирных переговоров с американской стороной, заявил министр иностранных дел Аббас Аракчи.
Министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Аракчи заявил о готовности принять помощь Пекина для разрешения кризиса. Дипломат поделился своим мнением во время интервью журналистам телеканала Al Jazeera.
"На мой взгляд, эту роль могут сыграть несколько стран. Китай - одна из них"
– Аббас Аракчи
Глава иранского МИД напомнил об успешном опыте прошлого. Пекин в 2023 году позитивно повлиял на отношения между Тегераном и Эр-Риядом. Оба государства строго соблюдают достигнутые тогда договоренности.
"У Китая, безусловно, есть мощные возможности, и наряду с ним, у других стран есть такой потенциал. Повторяю: мы выслушаем любую идею, которая будет отвечать нашим требованиям и нашим условиям"
– Аббас Аракчи