Вестник Кавказа

Аракчи: Китай может стать посредником на переговорах Ирана с США

Иран рассматривает Китай как возможного посредника для мирных переговоров с американской стороной, заявил министр иностранных дел Аббас Аракчи.

Министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Аракчи заявил о готовности принять помощь Пекина для разрешения кризиса. Дипломат поделился своим мнением во время интервью журналистам телеканала Al Jazeera.

"На мой взгляд, эту роль могут сыграть несколько стран. Китай - одна из них"

– Аббас Аракчи

Глава иранского МИД напомнил об успешном опыте прошлого. Пекин в 2023 году позитивно повлиял на отношения между Тегераном и Эр-Риядом. Оба государства строго соблюдают достигнутые тогда договоренности.

"У Китая, безусловно, есть мощные возможности, и наряду с ним, у других стран есть такой потенциал. Повторяю: мы выслушаем любую идею, которая будет отвечать нашим требованиям и нашим условиям"

– Аббас Аракчи

