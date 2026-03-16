В КСИР сообщили о гибели командира "Басидж"

КСИР заявил о гибели Голама Резы Сулеймани, который возглавлял "Басидж". Ранее о гибели Сулеймани сообщил Израиль.

Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) подтвердил информацию израильской стороны о гибели командира подразделения "Басидж" Голама Резы Сулеймани. 

Ранее ЦАХАЛ сообщила об ударе по Тегерану, в результате которого был убит командир "Басидж". 

По данным израильской стороны, "Басидж" используется для противостояния иранской оппозиции. Бойцы "Басидж" принимают участие в подавлении протестов.

