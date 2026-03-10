Иран готов к многомесячному конфликту с США и Израилем – СМИ

Иран на границе с Азербайджаном
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Источник сообщил о готовности Ирана к длительному противостоянию с США и Израилем. Он отметил, что Исламская Республика намерены усилить атаки.

Вооруженные силы Ирана готовы к тому, что конфликт с Соединенными Штатами и Израилем продолжится еще много месяцев. Об этом сообщил 17 марта источник из сил безопасности Исламской Республики.

По его данным, Тегеран продолжит наращивать удары по противникам, пока они не капитулируют, передает агентство Fars.

Издание отмечает, что президент США Дональд Трамп потерпел неудачу на военном фронте и оказался поражен масштабом возможностей Ирана.

"Государство и народ готовы к затяжному, многомесячному противостоянию, и уже сегодня по противнику будут нанесены еще более тяжелые удары"

– источник из иранских сил безопасности

Напомним, с конца прошлого месяца США и Израиля наносят удары по объектам, которые находятся на территории Ирана. В результате этих ударов погибли верховный лидер Исламской Республики и ряд других высокопоставленных лиц страны. В ответ Иран совершает удары по территории еврейского государства и объектам США в странах Ближнего Востока.

