"КазМунайГаз" транспортировал 4 млн т нефти через территорию Азербайджана

Казахстан довел объем транспортировки нефти через Азербайджан до 4 млн т. Наиболее значительные объемы поступают с месторождения Тенгиз.

SOCAR и казахстанская компания "КазМунайГаз" (KMG) подняли уровень транспортировки нефти через Азербайджан до 4 млн т, передает пресс-служба госнефтекомпании АР. 

Большая часть поставок – около 3,8 млн т нефти – относится к месторождению Тенгиз. Еще 200 тыс т "черного золота" добыто на Кашагане. 

Поставки с Тенгиза в АР ведутся с 2023 года, нефть с Кашагана поставляется с января 2025 года. После транспортировки морем нефть поступает в Сангачал, откуда транспортируется по маршруту Баку-Тбилиси-Джейхан. 

Отметим, что 13 марта Азербайджан принял танкер с 427-й партией нефти из Казахстана.

