Тбилиси: США и Грузии пора восстановить стратегическое партнерство

Грузинский депутат Леван Махашвили считает, что между США и Грузией восстановились отношения, следующим шагом должно быть восстановление стратегического партнерства.
"Фактически в области безопасности, экономики, образования и других направлений предприняты существенные шаги за последний период, чтобы восстановить застывшие отношения, которые оставила предыдущая администрация, и поговорить о следующих шагах"
– Леван Махашвили
Отметим, что в этом месяце Тбилиси ожидает визит представителей Госдепа США. В рамках визита запланированы встречи американских дипломатов с грузинским руководством.