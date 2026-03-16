Red Wings открывает новый авиарейс между Оренбургом и Ереваном

Крупная российская авиакомпания Red Wings открывает новые прямые рейсы из Оренбурга в Ереван и обратно с начала июня текущего 2026 года, она уже открыла продажи билетов на это направление, сообщили в ее пресс-службе.

"Открытие нового маршрута позволит жителям Оренбурга и соседних городов региона удобнее планировать поездки в один из древнейших городов мира, расположенный у подножия Арарата"

- пресс-служба Red Wings

Летать на новом авианаправлении будут российские авиалайнеры SSJ-100, периодичность полетов в нынешнем летнем сезоне составит один раз в неделю, а первый авиарейс запланирован на 4 июня, передает Sputnik Армения.

Вылетать из Оренбурга самолет будет по четвергам в 11:10, время в полете до столицы Армении составит 3 часа 5 минут. Обратный рейс из Еревана будет вылетать в 14:05 по местному времени, говорится в сообщении компании.

Это не новое направление для компании: она уже выполняет полеты в Ереван из Сочи, Минеральных вод, Самары, Нижнего Новгорода, Казани и Челябинска.