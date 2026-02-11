Аэрофлот распродает билеты в Стамбул, Баку и Ереван

Большую распродажу билетов проведет "Аэрофлот" 17-18 марта, скидки будут действовать на более чем 100 направлений, как по России, так и за рубеж.

Флагманский перевозчик России "Аэрофлот" в честь своего 103-летия объявил распродажу авиабилетов.

Всего в распродаже участвует более 100 направлений, как внутренних, так и международных. Скидки достигают 50%. Так, билеты на рейсы из Москвы в Баку можно будет приобрести на 50% дешевле, из Москвы в Стамбул и Ереван на 30% дешевле.

Акция будет действовать 17-18 марта, распродаются билеты с датами вылета с 18 марта по 7 октября. Количество билетов по акции ограничено.

В компании уточнили, что перелет со скидкой доступен в эконом-классе по тарифам Лайт и Оптимум для внутренних и международных направлений, кроме Китая и Кыргызстана.

В рамках распродажи можно приобрести как билет туда-обратно, так и в один конец.