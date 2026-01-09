Turkish Airlines доведет число авиарейсов Стамбул-Ереван до 14 в неделю

Флагманский авиаперевозчик Турции, авиакомпания Turkish Airlines, уже в июне начнет выполнять между Стамбулом и Ереваном 14 авиарейсов в неделю, постепенно наращивая интенсивность авиаперевозок.

Флагманский авиаперевозчик Турции, авиакомпания Turkish Airlines, базирующаяся в Стамбуле, намерена уже в июне нынешнего 2026 года выполнять до 14 рейсов из Стамбула в Ереван и обратно, сообщает пресс-служба ереванского аэропорта "Звартноц".

Выполнять ежедневные авиарейсы перевозчик начнет с 11 марта, с 14 мая частота полетов вырастет до в неделю, а с 15 июня их число планируется довести до 14, передает Sputnik Армения.

Напомним, ранее мы писали о том, что крупнейшая турецкая авиакомпания Turkish Airlines уже в марте выполнит первый авиарейс из турецкого мегаполиса в столицу Армении Ереван. Первый рейс по новому маршруту приземлится в международном ереванском аэропорту "Звартноц" 11 марта.