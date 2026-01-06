Турция сокращает авиасообщение с Ираном, а ОАЭ – прекращает

Авиарейсы в Иран были частично отменены сегодня в Турции и полностью остановлены в ОАЭ: авиаперевозчики реагируют на рост протестов и беспорядков в иранских городах.

Соседи Ирана постепенно отказываются от авиасообщения с Исламской Республикой на фоне нарастающей нестабильности в стране, вызванной волной протестов населения против экономической проблем.

Так, турецкая компания Turkish Airlines приняла решение убрать из расписания пять иранских рейсов на сегодня. Также в Иран из Турции сегодня не вылетели пять рейсов иранских авиаперевозчиков.

Напомним, что накануне беспорядки в Иране вынудили два рейса из Турции вернуться в турецкие аэропорты: самолет Turkish Airlines не смог безопасно сесть в Ширазе, а лайнер Pegasus не рискнул приземлиться в Мешхеде.

Официальная Анкара пока не выступала с заявлениями в связи с беспорядками в Иране.

Между тем компания Flydubai решила вовсе не летать сегодня из ОАЭ в Иран. В компании подчеркнули, что руководство внимательно отслеживает развитие событий в Исламской Республике и будет отменять или выполнять рейсы в зависимости от масштабов беспорядков в иранских городах.