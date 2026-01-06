СМИ США: Иран задействует военных КСИР для разгона протестов

Согласно американским данным, в ближайшее время власти Ирана используют военных Корпуса стражей Исламской революции для сдерживания народных протестов в республике.

Американские СМИ, ссылаясь на свои источники в правительстве Ирана, сообщают о подготовке Тегераном операции по разгону протестов в различных иранских городах с использованием элитных сил Корпуса стражей Исламской революции.

Как пишет The New York Times, это связано с неспособностью гражданских властей на местах и в Тегеране наладить контакт с лидерами протестов и остановить беспорядки, нарастающие в стране. Те же правительственные источники признаются, что ощущается бессилие чиновников перед волной народного недовольства экономическими проблемами.

Именно в связи с этим готовится задействование КСИР для наведения порядка в протестующих городах, хотя Корпус стражей Исламской революции обычно не используется для обеспечения внутренней безопасности.

США в целом внимательно следят за событиями в Иране, о чем свидетельствует число заявлений американских политиков по иранским протестам. В частности, Госдепартамент обвинил Тегеран в попытках подавить народное недовольство силой вместо того, чтобы помочь гражданам, ссылаясь на слова Голлям-Хосейна Мохсени-Эжеи "Никаких поблажек и снисходительности к бунтовщикам не будет".

Президент Дональд Трамп объявил о возможности каких-либо действий США против иранского руководства из-за протестов и реакции на них Тегерана. Он подчеркнул, что иранцы определенно готовы свергнуть правящий режим Исламской Республики.

"Толпы просто колоссальные. Энтузиазм по поводу свержения этого режима — невероятный. Там так много людей протестуют"

– Дональд Трамп

Отметим, что сегодня в Иране почти полностью отсутствует не только интернет, но и мобильная связь. В том числе с перебоями работают государственные СМИ.

Арабские СМИ сообщают о поджоге в Тегеране одного из правительственных объектов и стрельбе в Фердисе с десятками погибших. В Йезде ночью горела мэрия.