Проблемы с интернетом возникли в Иране – Netblocks

Интернет-соединение, по данным международной службы мониторинга Netblocks, отключается в Иране – проблемы испытывают сразу несколько провайдеров.
По ее данным, интернет пропадает в столице Ирана городе Тегеран, а также в других частях Исламской Республики.
"Соединение было отключено сразу у нескольких провайдеров"
– Netblocks
Официальной информации от иранских властей по поводу возможных ограничений не поступало.
Напомним, что в Иране на протяжении полутора недель, с 29 декабря прошлого года, происходят акции протеста. Они начались с демонстраций торговцев в Тегеране, недовольных падением курса иранского риала.