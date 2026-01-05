Проблемы с интернетом возникли в Иране – Netblocks

Интернет-соединение, по данным международной службы мониторинга Netblocks, отключается в Иране – проблемы испытывают сразу несколько провайдеров.

В Иране исчезает соединение с интернетом, сообщает международная служба мониторинга NetBlocks.

По ее данным, интернет пропадает в столице Ирана городе Тегеран, а также в других частях Исламской Республики.

"Соединение было отключено сразу у нескольких провайдеров"

– Netblocks

Официальной информации от иранских властей по поводу возможных ограничений не поступало.

Напомним, что в Иране на протяжении полутора недель, с 29 декабря прошлого года, происходят акции протеста. Они начались с демонстраций торговцев в Тегеране, недовольных падением курса иранского риала.