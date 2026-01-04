Вестник Кавказа

Ситуация в Иране: протестующие захватывают города – СМИ

Карта Ирана с Ормузским проливом
© Фото: “Вестник Кавказа“
В Иране уже десять дней продолжаются протесты, которые набирают силу с каждым днем. По данным СМИ, протестующими захвачены города Абданан и Малекшахи. В других городах для удержания контроля потребовалось стягивание дополнительных сил.

Протестующие в Иране взяли под контроль два города, еще в нескольких городах ситуация также напряженная, пишут СМИ.

По данным Национального совета сопротивления Ирана (НСРИ), протестующие взяли под контроль город Абданан в провинции Илам неподалеку от границы с Ираком. Также, по данным телеканала Fox News, оппозиционерами захвачен и город Малекшахи в Иламе.

"Сегодня произошло важное событие в двух городах на западе Ирана, которые фактически перешли под контроль протестующих, и люди празднуют на улицах"

– член комиссии по иностранным делам НСРИ Али Сафави

Отметим, что официальные лица в Абданане опровергают захват города участниками протестов.

В другом регионе Ирана, Южном Азербайджане, в города Тебриз, Ардебиль и Зенджан на фоне нестихающих беспорядков стянуты дополнительные силы безопасности и военные контингенты, передает İran İnternational.

Ряд иранских СМИ сообщает, что в этих городах сотрудники разведки связывают с политическими и общественными активистами и призывают их не участвовать в протестах.

На десятый день протестов в Иране известно о 36 погибших и более чем 2000 арестованных. Акции проходят более чем в 90 городах по всей территории страны.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1295 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.