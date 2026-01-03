Вестник Кавказа

Стало известно число жертв протестов в Иране

Стало известно число жертв протестов в Иране
The Associated Press: в ходе протестов в Иране погибли 35 человек. Задержаны более 1 тыс участников акций протеста.

В ходе протестов в Иране погибли 35 человек, сообщает The Associated Press. 

По данным медиа, протесты охватили свыше 250 городов в 27 провинциях ИРИ. Среди погибших – 29 участников протестных акций, двое силовиков и четверо детей. За все время акций иранские силовики задержали свыше 1,2 тыс протестующих. 

Как сообщает Fars, в ходе столкновений митингующих и силовиков пострадали порядка 250 сотрудников полиции, а также 45 членов  "Басидж". По данным агентства, часть протестующих была вооружена огнестрельным оружием и гранатами.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
835 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.