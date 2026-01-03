Стало известно число жертв протестов в Иране

The Associated Press: в ходе протестов в Иране погибли 35 человек. Задержаны более 1 тыс участников акций протеста.

В ходе протестов в Иране погибли 35 человек, сообщает The Associated Press.

По данным медиа, протесты охватили свыше 250 городов в 27 провинциях ИРИ. Среди погибших – 29 участников протестных акций, двое силовиков и четверо детей. За все время акций иранские силовики задержали свыше 1,2 тыс протестующих.

Как сообщает Fars, в ходе столкновений митингующих и силовиков пострадали порядка 250 сотрудников полиции, а также 45 членов "Басидж". По данным агентства, часть протестующих была вооружена огнестрельным оружием и гранатами.