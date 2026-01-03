Армия Ирана приведена в состояние боевой готовности

ВС Ирана приведены в состояние повышенной боевой готовности. К отражению угроз готовы 400 частей армии и КСИР.

Вооруженные силы Ирана приведены в состояние повышенной боеготовности, заявил старший советник главнокомандующего КСИР бригадный генерал Мортеза Горбани.

По словам генерала Горбани, военные Ирана готовы отреагировать на любые угрозы со стороны США или Израиля. Как отметил Горбани, приказ готовы выполнить 400 подразделений КСИР и армии.

"Я с гордостью заявляю, что армия, КСИР и полицейские силы полностью готовы"

– Мортеза Горбани

Напомним, что в Иране с конца прошлого года проходят массовые протесты, которые в ряде случаев перешли в столкновения с силовыми структурами. Вашингтон заявил о возможных ударах по Ирану, если события в стране приведут к жертвам среди протестующих.