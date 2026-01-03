В Иране пообещали ответить на угрозы вмешательства во внутренние дела

Власти Ирана заявили о готовности жестко ответить на действия, которые будут нести угрозу независимости и территориальной целостности страны.

Тегеран готов жестко ответить на попытки вмешательства во внутренние дела страны. Власти ИРИ будут расценивать такие действия как намерения дестабилизировать ситуацию в стране, проинформировал Совет по обороне.

"Любое нападение на национальные интересы, вмешательство во внутренние дела или действия, направленные на дестабилизацию Ирана, столкнутся с соразмерным, целенаправленным и решительным ответом"

– Совет по обороне ИРИ

В заявлении Совета подчеркивается, что власти готовы дать решительный ответ на действия, которые будут нести угрозу для независимости и территориальной целостности страны.

Ранее лидер США Дональд Трамп заявил, что США готовы атаковать Иран, если протесты в стране приведут к жертвам среди протестующих.

Напомним, что в ИРИ продолжаются масштабные протесты из-за экономических проблем. Протестующие во многих городах перешли к антиправительственным лозунгам, происходят столкновения с силовиками.