Вестник Кавказа

В Иране пообещали ответить на угрозы вмешательства во внутренние дела

В Иране пообещали ответить на угрозы вмешательства во внутренние дела
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Ирана заявили о готовности жестко ответить на действия, которые будут нести угрозу независимости и территориальной целостности страны.

Тегеран готов жестко ответить на попытки вмешательства во внутренние дела страны. Власти ИРИ будут расценивать такие действия как намерения дестабилизировать ситуацию в стране, проинформировал Совет по обороне. 

"Любое нападение на национальные интересы, вмешательство во внутренние дела или действия, направленные на дестабилизацию Ирана, столкнутся с соразмерным, целенаправленным и решительным ответом"

– Совет по обороне ИРИ 

В заявлении Совета подчеркивается, что власти готовы дать решительный ответ на действия, которые будут нести угрозу для независимости и территориальной целостности страны. 

Ранее лидер США Дональд Трамп заявил, что США готовы атаковать Иран, если протесты в стране приведут к жертвам среди протестующих. 

Напомним, что в ИРИ продолжаются масштабные протесты из-за экономических проблем. Протестующие во многих городах перешли к антиправительственным лозунгам, происходят столкновения с силовиками.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
740 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.