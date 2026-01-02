Иран призвал отпустить Мадуро

В Иране высказались за освобождение венесуэльского лидера Николаса Мадуро. Он был задержан в минувшие выходные и вывезен за пределы страны.

МИД Ирана выступает за освобождение президента Венесуэлы Николаса Мадуро, который был захвачен несколько дней назад.

В министерстве отметили, что молчание перед такими действиями может иметь последствия для всех стран, передает агентство Mehr.

Выступая 5 января на еженедельной пресс-конференции, Эсмаил Багаи заявил, что ситуация касается всех членов ООН, которые обеспокоены нарушением международных принципов. По его словам, захват президента государства не является ни законным, ни предметом гордости.

Багаи акцентировал внимание на том, что позиция Исламская Республика основана не на отдельных личностях, а на принципах: президент Венесуэлы должен быть освобожден.

Напомним, в минувшую субботу США нанесли удар по Венесуэле, а также захватили и вывезли из страны ее президента Николаса Мадуро вместе с супругой. Ожидается, что венесуэльский лидер предстанет перед судом.