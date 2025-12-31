Трамп объявил о захвате Мадуро и его супруги

Глава Белого дома сообщил, что лидер Венесуэлы и его жена захвачены и вывезены за пределы страны. Он подчеркнул, что данная операция была проведена в сотрудничестве с правоохранительными органами США.

Соединенные Штаты захватили и вывезли из Венесуэлы президента страны Николаса Мадуро и его жену. Об этом 3 января сообщил на своих страницах в соцсетях американский лидер Дональд Трамп.

"Президент Николас Мадуро вместе со своей женой был захвачен и вывезен из страны. Эта операция была проведена в сотрудничестве с правоохранительными органами США. Подробности последуют"

– глава Белого дома

Он подчеркнул, что операция по захвату Мадура была хорошо спланирована и блестяще проведена.

Помимо этого, Трамп подтвердил нанесение ударов по Венесуэле.

"Соединенные Штаты Америки успешно провели крупномасштабный удар против Венесуэлы и ее лидера, президента Николаса Мадуро"

– американский лидер

По данным CBS, Мадуро и его супругу захватили бойцы легендарного элитного подразделения "Дельта" (Delta Force). Телеканал отмечает, что это произошло рано утром в субботу.