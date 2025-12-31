Трамп объявил о захвате Мадуро и его супруги

Соединенные Штаты захватили и вывезли из Венесуэлы президента страны Николаса Мадуро и его жену. Об этом 3 января сообщил на своих страницах в соцсетях американский лидер Дональд Трамп.
"Президент Николас Мадуро вместе со своей женой был захвачен и вывезен из страны. Эта операция была проведена в сотрудничестве с правоохранительными органами США. Подробности последуют"
– глава Белого дома
Он подчеркнул, что операция по захвату Мадура была хорошо спланирована и блестяще проведена.
Помимо этого, Трамп подтвердил нанесение ударов по Венесуэле.
"Соединенные Штаты Америки успешно провели крупномасштабный удар против Венесуэлы и ее лидера, президента Николаса Мадуро"
– американский лидер
По данным CBS, Мадуро и его супругу захватили бойцы легендарного элитного подразделения "Дельта" (Delta Force). Телеканал отмечает, что это произошло рано утром в субботу.