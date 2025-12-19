США атаковали Венесуэлу

Венесуэла подверглась военной агрессии со стороны Соединенных Штатов. Об этом сказано в сообщении, распространенном 3 января главой венесуэльского МИД Иваном Хилем.
Руководитель внешнеполитического ведомства отметил, что Каракас решительно осуждает Вашингтон за решение атаковать страну.
"Боливарианская Республика Венесуэла отвергает, осуждает и заявляет международному сообществу о вопиющей военной агрессии, совершенной нынешним правительством Соединенных Штатов Америки против территории и населения Венесуэлы в гражданских и военных районах города Каракаса, столицы Республики, а также в штатах Миранда, Арагуа и Ла-Гуайра"
– Иван Хиль
Как отметили на телеканале CBS, приказ атаковать в Венесуэле ряд объектов, в том числе военных, отдал президент США Дональд Трамп. В частности, об этом сообщила журналистка Дженнифер Джейкобс, которая ссылается на американских официальных лиц.
Что происходит?
Около двух часов назад в Каракасе произошли первые взрывы. По словам очевидцев, они были слышны в разных частях города, включая аэропорт имени Симона Боливара в Майкетии и порт Ла-Гуайра.
Кроме того, жители Каракаса и соседних городов Игероте и Ла-Гуайра рассказали, что они слышали и продолжают слышать звуки стрельбы.
По данным агентства Reuters, над Каракасом кружат самолеты, виден столб дыма. Территория около военной базы в южной части города обесточена.
В свою очередь, телеканал Sky News Arabia сообщил, что под обстрел попал дом главы Минобороны Венесуэлы Владимира Падрино Лопеса.
На фоне всех этих событий президент Венесуэлы Николас Мадуро ввел в стране чрезвычайное положение.