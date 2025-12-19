США атаковали Венесуэлу

Власти Венесуэлы обвинили США в вопиющей военной агрессии после того, как несколько часов назад американцы нанесли удары по ряду объектов на территории страны. По данным СМИ, приказ совершить отдал лично американский лидер Дональд Трамп.

Венесуэла подверглась военной агрессии со стороны Соединенных Штатов. Об этом сказано в сообщении, распространенном 3 января главой венесуэльского МИД Иваном Хилем.

Руководитель внешнеполитического ведомства отметил, что Каракас решительно осуждает Вашингтон за решение атаковать страну.

"Боливарианская Республика Венесуэла отвергает, осуждает и заявляет международному сообществу о вопиющей военной агрессии, совершенной нынешним правительством Соединенных Штатов Америки против территории и населения Венесуэлы в гражданских и военных районах города Каракаса, столицы Республики, а также в штатах Миранда, Арагуа и Ла-Гуайра"

– Иван Хиль

Как отметили на телеканале CBS, приказ атаковать в Венесуэле ряд объектов, в том числе военных, отдал президент США Дональд Трамп. В частности, об этом сообщила журналистка Дженнифер Джейкобс, которая ссылается на американских официальных лиц.

Что происходит?

Около двух часов назад в Каракасе произошли первые взрывы. По словам очевидцев, они были слышны в разных частях города, включая аэропорт имени Симона Боливара в Майкетии и порт Ла-Гуайра.

Кроме того, жители Каракаса и соседних городов Игероте и Ла-Гуайра рассказали, что они слышали и продолжают слышать звуки стрельбы.

По данным агентства Reuters, над Каракасом кружат самолеты, виден столб дыма. Территория около военной базы в южной части города обесточена.

В свою очередь, телеканал Sky News Arabia сообщил, что под обстрел попал дом главы Минобороны Венесуэлы Владимира Падрино Лопеса.

На фоне всех этих событий президент Венесуэлы Николас Мадуро ввел в стране чрезвычайное положение.