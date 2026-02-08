Россия более чем вдвое нарастила импорт грузинского вина

Только в январе текущего 2026 года Грузия продала вина на экспорт на 24,3 миллиона долларов, что в 1,8 раза больше, чем в январе минувшего года Грузия, а его крупнейшим покупателем вновь стала Россия.

Россия вернулась к масштабным закупкам грузинского вина – только по итогам января текущего 2026 года они снова выросли после двух месяцев сокращения, увеличившись в месячном выражении более чем на 14%, а в годовом – более чем вдвое, говорится в данных грузинской статистической службы "Сакстат".

Так, общий объем поставок по итогам первого месяца нового 2026 года составил $16,02 млн – это максимум с ноября прошлого года и в 2,3 раза больше, чем в январе 2025 и на 14,4% больше, чем в декабре 2025, передает Sputnik Грузия.

Всего в минувшем январе Грузия экспортировала своего вина на $24,3 млн = это в 1,8 раза больше, чем в январе прошлого года, и на 6% больше, чем в декабре. Что касается доли России в этом объеме, то она выросла до максимальных с октября 2025 года 65,8%.

В пятерку лидеров по закупкам вошли Польша ($1,8 млн), Германия ($957,4 тыс), Китай ($867,6 тыс) и Украина ($758,4 тыс).