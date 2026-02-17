МИД РФ: призываем туристов уважительно относиться к традициям в Рамадан

Российским туристам, которые в феврале-марте собираются посещать мусульманские страны, напомнили о важности уважения традиций в Рамадан.

Обращение к туристам, связанное с началом священного для мусульман месяца Рамадан, опубликовали в министерстве иностранных дел России.

"Вниманию российских туристов, посещающих страны с мусульманскими традициями. Начался священный для мусульман месяц Рамадан, в течение которого принято соблюдать пост в дневное время"

– МИД РФ

Рамадан стартовал 19 февраля, он завершится 19 марта. В России традиции Рамадана соблюдают около 10 млн мусульман в ряде регионов.

В период мусульманского поста туристам следует отказаться от публичного употребления напитков и еды, курения. Кроме того, в Рамадан лучше делать выбор в пользу более скромной одежды на отдыхе. В некоторых мусульманских государствах невнимание к традициям поста может привести к административной ответственности.

"Призываем вас уважительно относиться к местным религиозным традициям"

– МИД РФ

Рекомендации особенно касаются путешественников, отправляющих в страны Персидского залива (ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия, Катар), в Египет и Марокко на севере Африки, страны Центральной Азии, например Узбекистан, страны Юго-Восточной Азии – Малайзия, Индонезия и другие.