Шлемы могут стать обязательными для туристов на горнолыжных курортах России

Туристам на горнолыжных курортах в РФ могут запретить катание при отсутствии шлема, об этом рассказали в Госдуме.

Администрации российских горнолыжных курортов получат право запрещать катание туристов без шлема, заявил зампред комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов.

Он рассказал, что в министерстве экономического развития ведется работа над регулированием строительства горнолыжных трасс, а также утверждением правил поведения на трассах и канатных дорогах.

"Планируется наделить администрации курортов правом контролировать исполнение (правил) - начиная от базовых вопросов, таких как катание без шлема, и заканчивая пресечением грубых нарушений"

– Сергей Кривоносов

В настоящее время в законодательстве не прописаны императивные нормы, регулирующие деятельность горнолыжных курортов, а классификация трасс проводится добровольно, единые стандарты отсутствуют, пояснил он, передает ТАСС.

"Модернизация (горнолыжных курортов) должна идти параллельно с формированием понятных и обязательных требований к эксплуатации трасс и обеспечению безопасности"

– Сергей Кривоносов