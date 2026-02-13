Шлемы могут стать обязательными для туристов на горнолыжных курортах России

Администрации российских горнолыжных курортов получат право запрещать катание туристов без шлема, заявил зампред комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов.
Он рассказал, что в министерстве экономического развития ведется работа над регулированием строительства горнолыжных трасс, а также утверждением правил поведения на трассах и канатных дорогах.
"Планируется наделить администрации курортов правом контролировать исполнение (правил) - начиная от базовых вопросов, таких как катание без шлема, и заканчивая пресечением грубых нарушений"
– Сергей Кривоносов
В настоящее время в законодательстве не прописаны императивные нормы, регулирующие деятельность горнолыжных курортов, а классификация трасс проводится добровольно, единые стандарты отсутствуют, пояснил он, передает ТАСС.
"Модернизация (горнолыжных курортов) должна идти параллельно с формированием понятных и обязательных требований к эксплуатации трасс и обеспечению безопасности"
– Сергей Кривоносов