Вестник Кавказа

Шлемы могут стать обязательными для туристов на горнолыжных курортах России

Шлемы могут стать обязательными для туристов на горнолыжных курортах России
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Туристам на горнолыжных курортах в РФ могут запретить катание при отсутствии шлема, об этом рассказали в Госдуме.

Администрации российских горнолыжных курортов получат право запрещать катание туристов без шлема, заявил зампред комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов.

Он рассказал, что в министерстве экономического развития ведется работа над регулированием строительства горнолыжных трасс, а также утверждением правил поведения на трассах и канатных дорогах.

"Планируется наделить администрации курортов правом контролировать исполнение (правил) - начиная от базовых вопросов, таких как катание без шлема, и заканчивая пресечением грубых нарушений"

– Сергей Кривоносов

В настоящее время в законодательстве не прописаны императивные нормы, регулирующие деятельность горнолыжных курортов, а классификация трасс проводится добровольно, единые стандарты отсутствуют, пояснил он, передает ТАСС.

"Модернизация (горнолыжных курортов) должна идти параллельно с формированием понятных и обязательных требований к эксплуатации трасс и обеспечению безопасности"

– Сергей Кривоносов

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1085 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.