Вэнс выразил благодарность лидерам Азербайджана и Армении

Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс поблагодарил президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна за усилия, направленные на установление мира Южном Кавказе. Об этом он заявил 19 февраля в ходе своего выступления на первом заседании Совета мира по Газе.

Он подчеркнул, что благодарен всем собравшимся на сегодняшней встрече за их инвестиции в будущее и мир.

"Особенно хочу отметить президента Азербайджана и премьер-министра Армении, с которыми я виделся всего на прошлой неделе. Спасибо вам за то, что сделали это возможным и показали, чего может достичь настоящее лидерство...Спасибо вам обоим за ваши усилия –это показало великое лидерство"

– Джей Ди Вэнс

Он заметил, что когда на смену военным действиям приходят инвестиции в людей и процветание, то можно создать действительно великие вещи.

Напомним, Вэнс побывал в Армении и Азербайджане 9-10 февраля.