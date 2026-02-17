Власти США утвердили создание комитета для координации между ПНА и Советом мира. Новая структура является компромиссным решением в свете разногласий между палестинцами и Израилем, который участвует в работе Совета.

Вашингтон утвердил организацию комитета, который будет координировать работу между Палестинской автономией (ПНА) и Советом мира, передает The Times of Israel.

Руководящие посты в новой структуре получили глава правительства ПА Мохаммед Мустафа от Рамаллы и верховный представитель по Газе Николай Младенов от Совета мира. Как отметили в издании, создание комитета стало компромиссом с Израилем, который участвует в работе Совета мира, однако выступает против представителей ПНА.

Как отметили в ПНА, палестинцы будут и далее настаивать на включении своих представителей в состав Совета мира Дональда Трампа, так как возможности комитета ограничены, а ПНА и ранее контактировала с Младеновым.

В ПНА подчеркивают, что участие палестинских деятелей важно в контексте восстановления Газы. В частности, палестинцы намерены работать по вопросу компенсаций для владельцев собственности. Однако Израиль и США скептически относятся к активности ПНА и настаивают на необходимости реформирования палестинских структур.