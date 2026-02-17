Вестник Кавказа

Послы Ирана, РФ и Китая провели встречу с Гросси

© Фото: Дарья Мелехова/ “Вестник Кавказа“
Дипломатические представители ИРИ, РФ и Китая передали главе МАГАТЭ Гросси совместное письмо с призывом к сотрудничеству.

Представители Ирана, России и Китая при международных организациях провели встречу с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. В фокусе внимания сторон оказалось ядерное досье Ирана. 

Послы стран представили свои позиции в контексте грядущего заседания Совета управляющих МАГАТЭ, а также продолжающегося переговорного процесса между Тегераном и Вашингтоном по ядерной проблеме. Стороны передали Гросси совместное письмо, призывающее МАГАТЭ к координации и совместной работе. 

Напомним, что вчера в Женеве завершился очередной раунд переговоров по ядерному досье между Тегераном и Вашингтоном. Как сообщили в СМИ, Иран обещал в течение двух недель представить свои предложения по нерешенным в ходе консультаций вопросам.

