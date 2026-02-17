Израиль начал подготовку к войне США с Ираном – СМИ

Израильские экстренные службы начали готовиться к возможной войне США и Ирана, пишут израильские СМИ.

В Израиле допускают возможность войны с Ираном, если в Тегеране решат нанести удар по Тель-Авиву на фоне войны с США, пишет израильское издание Ynet со ссылкой на источники.

Согласно материалам публикации, США готовятся нанести широкомасштабный военный удар по Ирану уже в ближайшее время.

"Точное время удара остается неизвестным и в конечном итоге зависит от (Дональда – ред.) Трампа. Даже после принятия решения планы могут измениться"

– источник

В связи с этим службы экстренной помощи Израиля начали широкомасштабную подготовку к возможной войне с Ираном, поскольку допускают, что Тегеран может нанести удары по израильской территории.

"Различные силовые ведомства объявили наивысший уровень оборонительной готовности"

– источник

В Белом доме считают, что представители Ирана пытаются специально затянуть переговорный процесс по ядерной сделке, чтобы ввести американскую сторону в заблуждение, отметили в издании.