Из Франции в Узбекистан отправили 80 т кабеля по Среднему коридору

80 т специального кабеля для канатной дороги в Узбекистане доставили из Франции по Среднему коридору через Азербайджан и Туркменистан.

Средний коридор укрепляет свои позиции в качестве важного международного маршрута. Маршрут сыграл важнейшую роль в проекте канатной дороги в Узбекистане: по Среднем коридору доставили 80 т специального кабеля из Франции, рассказали в Rhenus Logistics.

Как сообщили в компании, кабель отправили из Франции через Стамбул по Среднему коридору. Маршрут, в частности, проходил через Алят в Азербайджане. Далее груз пересек Туркменистан и оказался в Узбекистане.

Как отметили в Rhenus Logistics, выполнение транспортировки важного груза по Среднему коридору демонстрирует постепенное превращение маршрута в надежную логистическую опору региона.